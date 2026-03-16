Sénégal: des cadres du Parti d’Ousmane Sonko obligés de reverser 10% de leurs salaires

Depuis l’accession au pouvoir du Parti Patriote africain du Sénégal pour le travail, l’égalité et la fraternité (Pastef), des cadres doivent reverser 10% de leurs salaires pour le financement des activités du mouvement, selon Seneweb, qui cite Les Echos. Dans la pratique, cependant, le formation dirigée par Ousmane Sonko a du mal à recouvrer les sommes dues.
Face à cette réalité, le sujet a été abordé, ce dimanche 15 mars, à l’occasion d’une session ordinaire du Pastef convoquée par le Premier ministre Ousmane Sonko. «Il a été demandé à ceux qui ont des arriérés de se mettre à jour», rapporte Les Echos.
Les personnes concernées par cette contrainte sont, entre autres, les ministres, les députés, les directeurs généraux, les maires et les présidents des Conseils d’administration.
Face à cette réalité, le sujet a été abordé, ce dimanche 15 mars, à l’occasion d’une session ordinaire du Pastef convoquée par le Premier ministre Ousmane Sonko. «Il a été demandé à ceux qui ont des arriérés de se mettre à jour», rapporte Les Echos.
Les personnes concernées par cette contrainte sont, entre autres, les ministres, les députés, les directeurs généraux, les maires et les présidents des Conseils d’administration.
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