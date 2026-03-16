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Guerre au Moyen-Orient: Israël dit avoir lancé des «opérations terrestres» au Liban

Au 17e jour de la guerre au Moyen-Orient, l'armée israélienne a annoncé lundi 16 mars avoir lancé des « opérations terrestres limitées et ciblées » contre le mouvement pro-iranien Hezbollah dans le sud du Liban. Les pays du Golfe continuent à être visés par des drones, notamment Riyad, qui a annoncé en avoir intercepté plus de 60 au-dessus de son territoire depuis lundi 16 mars à minuit (dimanche 21h TU), selon le ministère de la Défense.



Guerre au Moyen-Orient: Israël dit avoir lancé des «opérations terrestres» au Liban
Ce qu'il faut retenir :
► Le ministre iranien des Affaires étrangères a affirmé dans une interview publiée ce dimanche que la guerre opposant son pays aux États-Unis et en Israël ne prendrait fin que lorsque l'Iran serait « certain » qu'elle ne pourrait se reproduire.
 
► Dimanche soir, l'armée israélienne a dit avoir encore « des milliers de cibles » à frapper en Iran. « Nous avons un plan précis et planifié, nous avons encore des milliers de cibles en Iran et nous identifions chaque jour d'autres cibles », a déclaré le général de brigade Effie Defrin.
 
► Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche que les États-Unis pourraient de nouveau frapper l'île de Kharg « juste pour le plaisir ». Il a ajouté avoir des discussions avec l'Iran, mais que Téhéran n'était pas encore prêt à mettre fin à la guerre.
 
► Le président français Emmanuel Macron s'est entretenu dimanche avec son homologue iranien Massoud Pezeshkian, l'appelant à permettre le retour en France de Jacques Paris et Cécile Kohler.
 
► Les frappes israéliennes sur le Liban ont tué depuis le 2 mars 850 personnes, dont 107 enfants, a annoncé ce dimanche le ministère de la Santé dans un nouveau bilan.
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RFI

Lundi 16 Mars 2026 - 09:50


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