La Sonatel annonce une perte de 20 milliards en 2018 à cause des OTT... les appels entrants via WhatsApp, Messenger...

"Les OTT (Over The Top) ont eu un impact de 20 milliards FCFA sur nos chiffres. Surtout sur les appels internationaux entrants qui sont d'un volume financiers de 25 milliards. Les 5 milliards restants vont à la fraude", a déclaré Sékou Dramé, le Directeur général de la Sonatel ce mercredi 20 mars, à l'occasion du Pencum Sonatel.



Selon lui, 2/3 des appels entrants internationaux se font via les OTT, qui sont un service par contournement (ou offre hors du fournisseur d'accès à l'internet ; en anglais over-the-top service ou OTT) de livraison d'audio, de vidéo et d'autres médias sur Internet sans la participation d'un opérateur de réseau traditionnel (comme une compagnie de câble, de téléphone ou de satellite comme Orange, Expresso et Tigo au Sénégal).



Ce qui veut dire que les appels via WhatsApp, Messenger, Skype, Viber ont fait perdre une vingtaine de milliard à l'opérateur de téléphonie Orange.