La Sonatel clame un chiffre d’affaires de 506,4 milliards de FCFA au premier semestre de 2018

Le résultat net est de 104,2 milliards en baisse de 6,5% sur la même période en 2017. L’évolution semestrielle des principaux indicateurs indique le maintien de la tendance des résultats financiers par rapport à 2017 malgré la forte dépréciation du Léone, les impacts fiscaux nouveaux et la forte baisse du trafic international entrant, contributeur important en marge.



Rien qu’en juin 2018, le chiffre d’affaires a connu une croissance de 4,7%. Celle-ci reste soutenue grâce aux « positions commerciales fortes et au développement des relais de croissance, mais est ralentie par la poursuite de la baisse de l’international entrant ».



Sonatel indique que le poids de la data mobile, des services financiers et à valeurs ajoutée continue de se renforcer et représente « un peu plus de 25% du chiffre d’affaires ».