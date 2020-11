La campagne de commercialisation de l'arachide démarre dans la "timidité"

La campagne de commercialisation de l’arachide 2020/2021 a démarré ce lundi matin, sur toute l’étendue du territoire. Mais la situation, est « un peu timide », si l’on en croit au Président de la fédération nationale des opérateurs privés stockeurs. La raison, selon Modou Fall, certains points de collectes sont toujours fermés.



« La situation est un peu timide. Il y a des points de collectes qui sont ouverts, mais il y en a d’autres qui sont fermés », a constaté le président des opérateurs privés stockeurs.



A Tivaouane où il se trouve actuellement, Modou Fall a fait le point de la première journée de commercialisation de l'arachide. « Les points de collectes sont ouverts ici dans le département de Tivaouane, avec plus de 19 points de collectes. On a commencé aujourd’hui, et d’ici une semaine, je crois que tous les points ou la majeure partie des points seront ouverts », a-t-il avancé sur la Rfm.



A l’occasion, Modou Fall a appelé l’Etat du Sénégal a payé sa dette due aux opérateurs privés stockeurs. « Je ne sais pas le montant total mais il y a les arriérés de l’année passée, 2019 et les crédits en cours. C’est un facteur bloquant qui nous empêchent d’avoir des financements. Nous sollicitons que l’Etat fasse un effort pour que nous puissions démarrer la campagne ».



Pour rappel, cette année, 2020, le prix de l'arachide aux producteurs a été fixé à 250 F Cfa par le Chef de l'Etat Macky Sall. Un prix jamais connu au Sénégal.