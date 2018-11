La cellule locale du Sytjust menace de décréter une grève illimitée

Les membres de la Cellule de base du Palais de Justice ont organisé un sit-in jeudi devant le palais de justice Lat Dior pour marquer leur ras-le-bol de courir derrière le respect des engagements pris par l’Etat du Sénégal.



Face à cette situation, ils ont annoncé leur volonté d’en découdre avec l’Etat quitte à décréter une grève illimitée : «nous n’accepterons plus jamais qu’on nous prenne notre dignité. Nous n’excluons pas de durcir le ton si l’autorité campe sur sa position. Il y a beaucoup de choses qu’on peut faire. La fois passée, on avait fait une grève de 18 jours. Et on n’exclut même pas la grève illimitée», a déclaré Me Pape Mor Mbaye, greffier.



Entre autres griefs retenus contre l’Etat, Me Mbaye cite fustige la réduction de leurs fonds communs, lesquels ont été divisés par deux, le mois dernier. Le syndicaliste d’expliquer qu’alors qu’ils étaient en train de tabler sur la situation, la tutelle en a rajouter une couche en ne respectant pas ses engagements. A en croire M. Mbaye, l’heure est maintenant à la radicalisation.



Accusés d’avoir fomenté une scission au sein du Syndicat des travailleurs de la justice (Sytjust), les syndicalistes bottent en touche et assurent que leur action n’est qu’ «une continuité.»