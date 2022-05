La chaleur sera de mise sur l’ensemble du territoire sénégalais (ANACIM)

La chaleur sera de mise au cours des prochaines 24 heures, en partant de lundi midi, avec des températures maximales comprises entre 43 et 47°C, a annoncé L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).



Dans son bulletin quotidien, l'ANACIM souligne que le ciel "restera ensoleillé voire dégagé sur l’ensemble du pays au courant de ces prochaines 24 heures", avec des visibilités "légèrement affectées par des particules de poussière sur le territoire, particulièrement dans la zone nord et est du pays".



"Les vents dominants seront de secteur est à sud-ouest à l’intérieur du pays et ouest sur le littoral, d’intensité faible à modérée", annoncent les prévisionnistes météo. Ils tablent sur les mêmes prévisions au cours des prochaines 48 heures qui seront également marquées par un ciel ensoleillé prédominant sur la quasi-totalité du territoire sénégalais.



Dans la journée du mercredi, le ciel deviendra surtout dégagé sur la majeure partie du pays à l’exception des zones sud où des nuages fins seront observés par endroits.



Pendant cette période également, la chaleur "sera fortement ressentie à l’intérieur du pays, particulièrement dans les régions nord, est et centre. Et à partir des 72 heures, le temps deviendra relativement clément sur le littoral nord", relève la même source.



La même source annonce des visibilités "légèrement réduites par de la poussière en suspension sur le nord et à l’est durant ces prochaines 24 heures", avec des vents "dominants" de secteur ouest et d’intensité "faible à modérée".