La championne du monde de BMX Caroline Buchanan fait un grave accident

Championne du monde 2016 de contre-la-montre en BMX, Caroline Buchanan a été victime d’un grave accident de la route à la sortie de Canberra samedi dernier. Elle souffre d’un nez cassé, d’une fracture du sternum ainsi que d’un collapsus pulmonaire.



« Je ne dirais pas que l’année 2017 s’est terminée comme je l’avais prévu. (…) Bonne année ! L’intersaison est juste devenue un peu plus compliquée », a écrit Caroline Buchanan sur Instagram, où elle a publié des photos de ses impressionnantes blessures.



« En voie de guérison »

D’après Cycling Australia, Caroline Buchanan, qui a participé aux deux dernières olympiades, devrait toutefois bientôt retrouver l’intégralité de ses moyens.



« Je viens d'être déplacée dans une chambre privée et mes blessures sont en voie de guérison », a rassuré la triple championne du monde de BMX et quintuple championne du monde de Mountain Bike.