La chanteuse guinéenne Queen Rima remporte le Prix Découvertes RFI 2025

La troisième fois aura donc été la bonne pour Queen Rima (nom de scène de Marie Tolno), jeune chanteuse et danseuse guinéenne de 27 ans. Le Prix Découvertes RFI, elle le connait bien puisque comme vous l’avez dit, elle a été finaliste en 2022 et 2023.

Sa persévérance a donc fini par payer et cette détermination a pesé dans le choix du jury, tout comme la qualité de sa musique évidemment. Une musique qui allie les rythmes du dancehall à des influences folkloriques guinéennes.



Queen Rima est d’ailleurs l’une des pionnières du dancehall, style né dans les années 1970 et 1980 en Jamaïque avant d’être écouté et dansé à travers le monde.





La nouvelle lauréate se destinait au départ à la danse. Elle a ainsi accompagné de nombreux artistes guinéens sur scène ou dans leurs clips comme Singleton ou Djelika Babintou. Elle a monté ensuite son groupe de danse Toxaï Girls, avant de se consacrer, il y a dix ans, à la musique par la composition et l'écriture de textes.



Le style qu’elle a choisi n’est pas le plus simple à défendre, le dancehall étant traditionnellement dominé par les hommes. Dans son entourage, certains d’ailleurs ont cherché à la dissuader, mais sans succès fort heureusement. Elle n'a pas cédé et d’ailleurs l’un de ses clips (celui de la chanson « Boss up ») illustre bien le caractère bien trempé et déterminé de cette fille de militaire. On la voit retourner les clichés des rappeurs en figurant au milieu de quatre hommes torses nus et très musclés.



Queen Rima chante en langues guinéennes, en pular ou en soussou, mais aussi en anglais ou en français. Elle défend la cause des femmes dans une société toujours très patriarcale et dénonce les inégalités qu’elles subissent aussi bien dans la vie quotidienne que dans l’industrie musicale.