La cible prioritaire du Barça pour remplacer Ter Stegen, la Juventus prépare un grand ménage

Le Barça pense au retour d’Onana



En Espagne, le mercato du Barça fait toujours les gros titres. C’est notamment le cas avec le dossier d’Ivan Rakitic et son départ possible. Selon Estadio Deportivo, il y aurait du nouveau sur son transfert au Séville FC. Jules Koundé et Diego Carlos seraient suivis par Barcelone avec beaucoup d’intérêts, avec comme idée d’une possible transaction entre les deux clubs. Le club blaugrana s’active aussi pour son poste de gardien. D’après Sport, le Barça pourrait tout chambouler dans les buts, avec la sortie probable de Neto et la prolongation de plus en plus compromise de Marc-André Ter Stegen. Le club catalan penserait de plus en plus à un retour du portier camerounais de l’Ajax André Onana à Barcelone, pour pallier ces départs.



La Juve prépare quelques changements



En Italie, la presse réagit aux dernières annonces de la FIFA concernant les contrats des joueurs, et le prochain mercato. Tuttosport rapporte ces mesures à venir, mais le média italien nous donne surtout la liste de Maurizio Sarri pour l’avenir à la Juve. Et selon le journal, le coach aurait tranché, avec d’un côté Cristiano Ronaldo et Matthijs de Ligt confirmés à 100%, et de l’autre plusieurs joueurs qui pourraient être amenés à quitter Turin. Il y a notamment, Miralem Pjanic, Daniele Rugani, ou encore Mattia De Sciglio.



Les salaires toujours au centre d’une polémique



Enfin en Angleterre, la baisse des salaires des joueurs fait encore et toujours parler. Pour l’instant la situation est toujours critique et aucun accord n’a été trouvé. En témoignent les mots forts de Greg Clarke, le président de la fédération anglaise, rapportés par le Daily Mirror. « C’est le moment pour les acteurs de faire cause commune pour sauver notre jeu. Le football est un jeu d’équipe et maintenant, c’est le moment du travail d’équipe », a affirmé celui-ci. Clarke a également mis en garde les Anglais sur les dégâts financiers que pourrait avoir cette crise liée au coronavirus. Un appel à peine déguisé aux joueurs de Premier League qui n’ont toujours pas accepté une baisse des salaires. D’ailleurs, The Independent explique ce mercredi que le syndicat des joueurs anglais a refusé la première proposition faite par la ligue à ce sujet, qui faisait état d’une diminution de 30% des revenus. D’après le quotidien anglais, la tendance serait plutôt à ce que les joueurs négocient directement avec leur club.