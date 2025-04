La cinquième Assemblée Générale des Évêques de l’Afrique de l’Ouest se tiendra à Dakar du 5 au 12 mai 2025(CERAO)

La Conférence épiscopale régionale de l’Afrique de l’Ouest (CERAO) tiendra sa cinquième Assemblée Générale à Dakar, du 5 au 12 mai 2025. Ce grand moment de communion ecclésiale portera sur le thème : « Pour une Église synodale et autonome au service de la justice et de la paix en Afrique de l’Ouest ».



Plus d'une centaine de dignitaires ecclésiastiques, évêques et archevêques venus du Bénin, du Burkina Faso, du Cap-Vert, de la Côte d’Ivoire, de la Gambie, du Ghana, de la Guinée-Bissau, de la Guinée-Conakry, du Libéria, du Mali, de la Mauritanie, du Niger, du Nigeria, du Sénégal, de la Sierra Leone et du Togo sont attendus.



La cérémonie d’ouverture officielle sera présidée par Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, le mardi 6 mai 2025, au Grand Théâtre de Dakar à partir de 9h30. La messe d’ouverture aura lieu le même jour à 18h 30 à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Dakar.



Les travaux seront clôturés par une messe solennelle au sanctuaire marial de Poponguine, le dimanche 11 mai à partir de 10h.