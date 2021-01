La coalition BBY s'en prend aux détracteurs du vaccin anti covid-19

Les membres du Secrétariat exécutif de la Coalition Benno Bokk Yakaar, mouvance présidentielle ont appelé les Sénégalais à « ne pas donner de crédit aux supputations négationnistes et complotistes consistant à discréditer tout vaccin » contre la covid19.



« La Covid-19 continue de décimer des vies, malgré les mesures des pouvoirs publics et la mobilisation exceptionnelle des personnels de santé. Dans un tel contexte, le SEP/BBY ne peut qu’encourager les uns et les autres à persévérer dans les mesures prises et les dispositifs mis en place pour sauver des vies et préserver la santé des populations », appellent les membres dans un communiqué.



Face à une telle situation préoccupante, la coalition estime qu’ « aucune cause ne saurait justifier la violation des prescriptions sanitaires et des interdits administratifs ». Pour eux, les droits et libertés individuels et publics doivent être « subordonnés au droit suprême et sacré à la vie des populations et à la santé de celles-ci, car l’individu doit être au service de la collectivité ».



Les membres exhortent encore les populations à renforcer leur engagement citoyen dans la lutte contre l’épidémie pour un respect plus scrupuleux des prescriptions sanitaires dans une dynamique de sensibilisation communautaire agissant à la base, dans les quartiers et les villages.



Selon eux, « il est également tout aussi contre-productif de donner crédit aux supputations négationnistes et complotistes consistant à discréditer tout vaccin ». En conséquence, le SEP/BBY appelle les populations à continuer de « faire confiance au corps médical et aux instances compétentes en la matière qui ont toujours travaillé pour la santé des populations, des décennies durant ».



« Rien, absolument rien ne doit changer leur attitude devant la maladie : s’en remettre toujours au personnel médical dont c’est la profession et dont la compétence reconnue de tous n’a jamais été remise en question », ont-ils souligné.