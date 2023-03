La coalition Yewwi Askan Wi invitée à préserver la stabilité dans le pays

Le président de l'Association Sénégalaise pour le Suivi et l'Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), Ansoumana Dione invite les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi à préserver la stabilité dans le pays, à quelques mois de l'élection présidentielle.



« Moi, Ansoumana DIONE, Président de l'Association Sénégalaise pour le Suivi et l'Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), je demande très solennellement à ces leaders de l'opposition, de préserver la stabilité du Sénégal, afin que les citoyens puissent choisir, de façon démocratique, libre et transparente, le successeur du Président Macky Sall. Qu'ils se le tiennent pour dit : seul le peuple est souverain», a M. Dione, dans une note transmise à PressAfrik.



Jeudi, lors d'une conférence de presse, les responsables de ladite coalition, à savoir Ousmane Sonko, Khalifa Sall, Déthié Fall et Cie ont annoncé un grand rassemblement le 14 mars. Il sera suivi d'une marche pacifique le 15 du même mois dans les 46 départements du pays. Et ce, que le pouvoir le veuille ou non.