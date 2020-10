La communauté Layène ne célébrera pas le Gamou 2020

A travers un communiqué signé le président du groupement central des Layènes, qui sous la haute autorité du Khalife général Seydina El Haj Abdoulaye Thiaw Laye et ses frères, l'opinion nationale et les fidèles sont informés de la suspension de toutes les manifestations religieuses jusqu'à nouvel ordre.



En conséquence, note le communiqué parvenu à PressAfrik, le Gamou traditionnel ne sera pas organisé cette année-ci. "Le Groupement central appelle tous les musulmans, principalement la communauté layène, à se conformer à cette directive et à effectuer les prières en familles", peut-on lire dans le document.