La corruption, l'impunité et manque de transparence au sein du gouvernement (rapport)

Au Sénégal, la loi prévoit des sanctions pénales pour la corruption des fonctionnaires, mais le gouvernement n'a souvent pas appliqué la loi de manière efficace, selon le rapport du département d’Etat américain sur les pratiques des droits de l’homme publié ce lundi.Le document rappelle que les fonctionnaires se livraient « fréquemment à des pratiques de corruption en toute impunité » soulignant qu’ « Il y avait de nombreux rapports de corruption gouvernementale ».La Commission nationale anticorruption en 2021 a conclu que « la corruption, le détournement, l'abus de pouvoir et la fraude restaient répandus au sein des institutions gouvernementales, en particulier dans les ministères des transports, de la santé et de l'éducation, et les services postaux », indique le document.Ces rapports de corruption allaient de la recherche de rente par les bureaucrates impliqués dans les approbations publiques, en particulier dans les industries extractives, à des marchés publics opaques, à la corruption dans le système judiciaire et la police.En 2021, deux membres de l'Assemblée nationale ont facilité des mariages fictifs afin de délivrer des passeports diplomatiques à des clients payants; après leur arrestation et leur procès, ils ont été condamnés le 19 mai à deux ans de prison.