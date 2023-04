La date du procès en Appel Sonko-Mame Mbaye Niang connue

Le temps de la justice n’est pas le temps de la politique, a-t-on l’habitude de dire dans les dossiers judiciaires impliquant des autorités étatiques. On ne peut pas en dire autant du dossier concernant le principal opposant sénégalais, Ousmane Sonko.



Après avoir été condamné en première instance à une peine de 2 mois avec sursis qui le prive pas de ses droits civiques, il va devoir aller devant la Cour d’Appel de Dakar pour refaire face au ministre Mame Mbaye Niang, le 17 avril. Le ministre du Tourisme et le Parquet avaient décidé d’interjeter appel.



Contacté par Me Abdinar NDIAYE, un des avocats de Sonko a confirmé la date retenue pour le procès en appel de son client.

