La décision de Messi sur son avenir fait trembler l’Espagne, le Barça se jette dans la bataille pour Cancelo

La Pulga va devoir trancher pour son futur club, le FC Barcelone se positionne sur João Cancelo et Tottenham cherche le remplaçant d’Antonio Conte, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



Le choix de Messi

En Espagne, un joueur du PSG fait la Une de Mundo Deportivo ce vendredi. Il s’agit de Lionel Messi ! Le quotidien catalan ne semble attendre qu’une chose : « la grande décision » de La Pugla qui va devoir choisir son futur club, vu que son contrat se termine cet été.

Selon le journal, dans la tête de l’Argentin, le PSG resterait l’option numéro 1 car il souhaite rester encore au plus haut niveau et donc un club européen de haut standing.



Pour l’instant l’Arabie Saoudite ou la MLS ne semblent pas l’intéresser. Alors que dans le même temps, le Barça et son président Joan Laporta rêverait de signer son retour à la maison.



Cancelo dans le viseur du Barça

Toujours à propos du FC Barcelone, le journal Sport nous donne une nouvelle piste du board blaugrana pour le prochain mercato. Et c’est un sacré nom, puisque le FC Barcelone s’intéresserait fortement à João Cancelo !



Selon le quotidien espagnol, c’est une option très sérieuse, car le Bayern Munich ne devrait pas lever son option d’achat, qui s’élève à 70 M€. Et s’il retourne à Manchester City il y sera encore « persona non grata », Pep Guardiola n’en voulant plus… De quoi intéresser le Barça qui n’a vraiment pas de grand spécialiste au poste de latéral.



Les Spurs ont deux favoris comme futurs coachs

On termine avec l’Angleterre et The Sun qui nous livre des informations concernant le club de Tottenham. Rien ne va plus chez les Spurs qui cherchent visiblement un nouveau coach, à l’issue de la saison. Car le contrat d’Antonio Conte touchera à sa fin, et il ne sera pas renouvelé.



Si on en croit le tabloïd, l’un des candidats favoris pour prendre la suite est tout simplement Thomas Tuchel ! Sauf que le technicien allemand serait en proie au doute. Il ne serait pas sûr du tout de vouloir ce poste.



Cette succession sur le banc des Spurs fait aussi les gros titres du Guardian aujourd’hui, avec un deuxième nom qui est évoqué. Cette autre piste n’est autre que Mauricio Pochettino ! On le retrouve lui aussi, accompagné de Tuchel, en Une des pages sport du Daily Mirror.



Le tabloïd parle d’un « dilemme » pour évoquer ce choix, du point de vue de la direction de Tottenham. Affaire à suivre…