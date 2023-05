La demande de liberté provisoire des députés du PUR rejetée et le délibéré remis au...

La demande de liberté provisoire pour les députés Massata Samb et Mamadou Niang a été rejetée, selon une décision rendue ce lundi 15 mai par la première chambre d'appel correctionnelle. Les avocats de la défense, Me Adama Fall, Me Abdi Nar Ndiaye et Me Youssoupha Camara, avaient fondé leur demande sur la garantie de représentation en justice ainsi que sur l'absence de témoignage subordonné dans le dossier.



Toutefois, leur requête a été refusée, la chambre d'appel correctionnelle ayant décidé de renvoyer le délibéré au 22 mai prochain. Malgré le rejet de leur demande de liberté provisoire, les avocats de la défense se sont montrés optimistes quant à la libération de leurs clients lors du prochain délibéré le 22 mai.



Les deux députés du Parti de l'unité et du rassemblement (PUR) ont été condamnés à six mois d'emprisonnement ferme, ainsi qu'à une amende de 100 000 francs CFA et 5 millions de francs CFA au titre des dommages et intérêts pour coups et blessures volontaires et menaces de mort à l'encontre de leur collègue Amy Ndiaye Gniby.



Ils sont incarcérés depuis le 13 décembre 2022. Ils avaient été condamnés en première instance le 2 janvier 2023, suite aux accusations portées contre eux par leur collègue Amy Ndiaye Gniby. Les deux hommes sont accusés de l'avoir menacée de mort et d'avoir porté des coups et blessures volontaires à son encontre.