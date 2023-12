La demande de mise en liberté provisoire de Hannibal Djim rejetée pour une sixième fois

Et de six ! La Chambre d’accusation a rejeté à nouveau la demande de liberté provisoire introduite par les avocats de Mohamed Samba Djim alias "Hannibal". Ce qui fait dire à nos confrères du journal Libération que la "requête a été rejetée pour la sixième fois."



En prison depuis février 2023, plusieurs accusations pèsent sur le mis en cause à savoir le "financement d’activités séditieuses et subversives, appel à l’insurrection, incitation à des actes susceptibles de troubler la sûreté de l’État et l’apologie de la violence."