La députée Awa Gueye refuse depuis 2 ans de payer les 900 000 qu'elle doit à la bijouterie "La Rontonde"

La 2e vice-présidente de l'Assemblée nationale avait pris à crédit des bijoux d'une valeur de 3 millions Fcfa en 2015. Après avoir avancé une somme de 1 million, la députée Awa Gueye a payé quelques traites avant de zapper ses créditeurs de la bijouterie "La Rotonde"

Elle ne répond plus aux appels ni aux messages.

Les gérants de ladite bijouterie font planer une plainte sur sa tête. Mais à chaque fois qu'elle est appelée, elle dit qu'elle est occupée ou qu'elle est en réunion. Ce qui pousse ces créanciers à se demander si la députée de Kaolack est au-dessus de la loi. D'après le journal "Les Echos", qui donne l'information, la dame est allée jusqu'à organiser les conditions d'injoignabilité par les éléments en charge de recouvrer les créances pour le compte de la bijouterie.



Son statut de parlementaire et de personnalité connue du régime en place lui ont permis de convaincre facilement le gérant à lui accorder un crédit. Ainsi, après avoir avancé 1 million (sur les 3 millions) et s'était engagée à payer le reste selon un moratoire par parfaite entente.



La source du journal indique qu'au début, la 2e vice-présidente de l'Assemblé nationale était très réglo. Ella a payé jusqu'à concurrence de 1.720. 000 Fcfa, durant l'année 2015. Seulement, pendant toute l'année 2016, Awa Gueye n'a rien versé dans les comptes de la bijouterie. C'est 2017, qu'elle a recommencé à payer, après plusieurs relances. Peu de temps après, elle a repris ses habitudes de "mauvais payeur". Ce qui fait qu'à ce jour, elle doit la somme de 900 000 Fcfa.



Les services de la bijouterie ont décidé de se rapprocher du président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar (Bby) pour le mettre à contribution afin d'amener sa collègue à payer l'argent qu'elle doit à la bijouterie.