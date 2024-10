La fédération nationale des boutiquiers déplore la qualité de certains produits locaux

La Fédération nationale des boutiquiers pour la modernisation, souligne que depuis six mois, le système économique dans le secteur commercial présente d'énormes avancements dans certains produits homologués par le gouvernement.



Dans un communiqué de presse en date de ce mardi 8 octobre 2024, la FNBM, dénonce une baisse enregistrée sur certains produits comme le sucre importé, le riz importé, l'huile importée, entre autres dans le territoire national.



Par contre, la fédération dit constater que dans certains produits comme l'oignon local durant les deux derniers mois représente des produits de mauvaise qualité due, au (manque de professionnalisme des agriculteurs, le manquement des magasins de stockage dans certaines zones commerciales).



De ce fait : "Nous préférons vendre des produits locaux de bonne qualité pour un bon avancement dans le domaine commercial. Et nous soulignons une augmentation considérable de l'oignon importé qui représente un dilemme pour nous les commerçants et de même que les consommateurs", ont indiqué les boutiquiers, qui saluent "la bonne gestion du nouveau Ministre du Commerce et de l'Industrie et le Directeur et de même que les Chefs Service".