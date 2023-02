La femme et l’éducation culturelle mises en exergue à travers la mode et la saga Polygame

La femme, l’éducation culturelle et le développement socio-économique sont les principaux facteurs mis en exergue au programme du Grand Théâtre à travers des spectacles comme la saga Polygame, la danse classique, la mode, etc. Face à la presse, ce jeudi, le Directeur Artistique et de la Coopération, est revenu sur la place qu’occupe le Grand Théâtre National Doudou NDIAYE COUMBA ROSE dans la création, la diffusion et la promotion des arts de la scène au niveau national et international.



« Nous avons marqué cette journée pour lancer les activités du Théâtre avec un nouveau concept, et une nouvelle dynamique. Ce pour rayonner les activités du Grand Théâtre. Notre méga spectacle, c’est polygame, une série qui est en train de bouleverser l’environnement culturel Sénégalais. Aujourd’hui, ils ont réussi à utiliser un canal spécifique qui est le digital. Cela va permettre à ce que dans chaque maison, chaque foyer, vous allez voir des fanatiques de cette série polygame et qui aujourd’hui est en train d’effectuer un travail extraordinaire dans le changement de comportement de nos populations. Parce qu’ils éduquent. Permettre à travers eux que des femmes, des jeunes puissent avoir des références et changer de comportement. Ils essayent de montrer à travers le travail qu’ils sont en train de mener, que le théâtre sénégalais a bien sa place dans l’environnement culturel », a déclaré Samba Diaité, Directeur Artistique et de la Coopération.



M. Diaité d’ajouter : « Le GTNDNCR contribue à l'amélioration de la qualité de vie par l'épanouissement des populations sénégalaises et étrangères. Ce joyau culturel, unique en Afrique de l'Ouest, est un des moteurs essentiels à la concrétisation de la politique culturelle du Sénégal. Il est également un lieu d'accueil de diverses manifestations pour de nombreux organismes publics, privés et diplomatiques. Pour cette saison 2022-2023, le Grand Théâtre propose au grand public un programme d'activités comme la séance de défilé de mode, la présentation du spectacle inédit de la saga Polygame sur scène, la célébration de la journée du 8 mars pour célébrer la femme à travers la danse classique, entre autres ».



Venu représenter Ansoumana Sané, Directeur général du Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Coumba Rose, Mme Diallo Secrétaire générale du GTNDNCR soutient que l’artiste ne meurt jamais. « Je voudrais me réjouir d’être là, devant un parterre de bon gens qui ne travaille qu’à faire vivre les cœurs et les esprits. Sachez que l’artiste ne meurt jamais. Vous êtes les éternels…», dit-elle.



Pour Mme Niang Seune Diagne, de la troupe polygame de Thiès, « cette pièce représente le Sénégal en miniature. Vous voyez dans le polygame, vous retrouvez chaque personnage de cette pièce dans les mêmes maisons.… Chaque épisode du polygame comporte son lot de message, de leçon de vie, tout sous le chaud de l’humour ».