La fête de Tamkharit sera célébrée le 9 septembre

La fête de Tamkharit qui symbolise le nouvel an musulman sera célébrée le lundi 9 septembre, a annoncé le président de la commission d’observation sur le croissant lunaire, Mourchid Ahmed Iyane Thiam.



« Nous avons procédé à l’observation de la lune ce samedi 31 et nous avons aussi demandé à nos correspondants de faire de même, ceux qui sont au niveau de la frontière et au niveau des foyers religieux. La lune est aperçue dans l’ensemble du territoire. Tamkharite est donc prévue ce lundi 9 septembre 2019 », informe Ahmed Iyane Thiam.



La Tamkharit est le nom donné à la Achoura qui correspond au dixième jour du mois de Mouharram (premier mois du calendrier lunaire islamique). Fête de la bienfaisance et de la générosité envers la famille, les parents, les orphelins et les déshérités.



Au Sénégal, les mères de familles ont l’habitude de préparer du couscous comme dîner de Tamkharit, raison pour laquelle certains le surnomme la fête du couscous.