La fille de Mame Matar Gueye sera accueillie par Baba Aidara aux Etats-Unis

La page est tournée pour Mame Makhtar Gueye dans l'affaire de la "disparition polémique" de sa fille Fatou Binetou Gueye. Le Président de L'ONG Islamique Jamra envoie sa fille au États-Unis. C'est lui même qui en fait l'annonce sur sa page Facebook. " ON NE RECONNAÎT ses vrais amis que dans les moments difficiles ! C'est toute affaire cessante que mon ami et frère Baba Aïdara, consultant, ex-correspondant du Groupe Futures Médias aux Usa, a volé au secours de ma fille Fatou Binetou Guèye. La famille exprime toute sa gratitude à l'ami Baba et à madame Aidara, son épouse, de nous avoir bénévolement proposé d'accueillir ma fille chez eux, à New-Jersey, aux USA, pour un "débriefing psychologique", et pour qu'elle puisse y poursuivre sereinement ses études (Bac série S) loin des "champs de bataille" de son turbulent papa !"