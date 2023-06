La folie Mbappé enflamme l’Europe, Ansu Fati plombe le mercato du Barça

Kylian Mbappé fait couler beaucoup d’encre en Espagne, en Allemagne mais aussi en Angleterre, Ansu Fati ne veut toujours pas quitter le FC Barcelone, et le rachat de MU traine encore, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



Mbappé : la partie de poker de l’été



En Espagne, Kylian Mbappé est dans toutes les têtes ce mercredi. Il fait ainsi la couverture de Marca et le média ibérique n’y va pas par quatre chemins. Ce sera « la partie de l’été ». Un possible départ du PSG cet été fait rêver la presse espagnole et les fans du Real Madrid. Mais c’est déjà un poker menteur qui se joue entre Paris, Mbappé et la Casa Blanca !



D’ailleurs, ce dossier fait également les gros titres en Allemagne avec Abendzeitung qui explique qu’entre « Kylian et Julian, ça ne marchera pas ». Car même si le Français explique vouloir rester au PSG la saison prochaine, un départ serait maintenant la volonté de son club.



Julian Nagelsmann discute actuellement avec les dirigeants qataris pour entraîner l’équipe la saison prochaine. Il pensait bâtir son effectif autour de l’attaquant star du PSG, « mais ce plan pourrait bientôt ne plus être d’actualité », résume le quotidien allemand.



Fati c’est toujours pas fini ?



Le cas Ansu Fati semble être dans une impasse. Alors que le FC Barcelone compte le vendre cet été, le joueur veut rester, d’après son agent Jorge Mendes. Et c’est justement ce qui fait les gros titres de Sport. « Ansu reste », placarde le journal sur sa Une.



En effet, il veut continuer à Barcelone et ne change toujours pas de position. Mendes le décrit au passage comme un « futur Ballon d’Or », même si d’après le quotidien, il y aurait de sérieuses tensions entre le clan du joueur et son agent.



Car ce dernier avait promis au Barça qu’il ferait tout son possible pour vendre la pépite espagnole, mais son départ semble très compliqué. La nouvelle fait aussi les gros titres de Mundo Deportivo. « Ansu ne veut pas partir », rapporte également le journal catalan.



Le rachat de MU toujours en suspens



Pour terminer ce tour de la presse, des nouvelles du rachat de Manchester United.



D’après les médias du Qatar, l’opération serait bouclée et les Red Devils appartiendraient bien au Cheikh Jassim Bin Hamad. Mais si on en croit le Manchester Evening News, celui-ci attendrait toujours une réponse concernant sa dernière offre.



La famille Glazer n’aurait toujours pas pris sa décision. En tout cas, elle n’en aurait pas informé les principaux concernés pour le moment… Affaire à suivre donc, même si on devrait bientôt être fixé sur ce dossier.