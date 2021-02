La folle envie du FC Barcelone avec Erling Haaland, l'Italie attend le réveil de Paulo Dybala

Haaland fait l'unanimité au Barça

Dans la péninsule ibérique, c'est du mercato qui s'affiche en Une de Mundo Deportivo. Et c'est l'un des hommes de la semaine qui en fait la couverture. il s'agit évidement de Erling Haaland. Alors que le Norvégien semble promis au Real Madrid, le FC Barcelone veut tenter sa chance et c'est d'ailleurs «celui qu'il faut au Barça», résume le journal catalan. Le joueur du Borussia Dortmund fait l'unanimité en interne. Pour Ronald Koeman et les candidats à la présidence sont d'accord : le Barça a besoin d'un neuf. «Haaland serait la signature idéale mais il ne viendrait que s'il y a des départs de poids avant et au cas où le club se penche vers des options plus abordables.» Pour rappel, Haaland aurait une clause libératoire de 100 M€ à la fin de la saison. Le Barça compte bien en profiter. Du côté de Sport, c'est «la révolution» que Koeman souhaite mettre en place qui est mis en avant. «Le technicien néerlandais veut achever le remodelage de l'effectif commencé l'été dernier. L'entraîneur se sent fort pour mener les changements et se voit capable de remporter un titre cette saison.» Pour cela, il faudra redresser la barre car après la défaite face au PSG en Ligue des champions (4-1) pourrait laisser des traces.





Paulo Dybala attendu au tournant à la Juve

En Italie, la course au titre fait rage. Et pour conserver son Scudetto, la Juve aura bien besoin de Paulo Dybala. L'Argentin fait la Une de Tuttosport qui exhorte l'attaquant. «Magne toi, Dybala !», s'exclame le journal turinois. Absents depuis plusieurs matches, la Joya est enfin de retour et pourrait être titularisée contre Crotone, ce lundi. Même son de cloche pour le Quotidiano Sportivo qui affirme que «retrouver la Joya est vital pour la Juve.» D'ailleurs pour La Gazzetta dello Sport, «Andrea Pirlo a un plan» pour que son joueur retrouve son meilleur niveau. L'entraîneur bianconero prépare le terrain et compte sur lui à un moment crucial de la saison. C'est toute l'Italie qui attend le réveil de la Joya !



Agüero encore évasif sur son avenir

En Angleterre, l'avenir de Sergio Agüero est toujours aussi flou. L'Argentin arrive en fin de contrat à Manchester City à l'issue de la saison et ne sait toujours pas ce qu'il fera la saison prochaine. Une question qui reste en suspend et qui fait d'ailleurs la Une du Times ce matin. «Je pourrais partir cet été», dit Agüero, résume le média britannique. En effet, l'avant-centre s'est confié sur sa situation : «Je termine mon contrat à la fin de la saison et je ne sais pas encore quoi faire. La première chose que je veux faire est de jouer, et à la fin de la saison, nous verrons.»