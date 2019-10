La jeunesse de Rewmi prête à aller déloger Macky Sall s’il tente un troisième mandat

Les jeunes du parti Rewni de Idrissa Seck ont mis en garde le président Macky Sall contre toute tentative de briguer un troisième mandat. Par la voix de Mory Guèye, secrétaire général national, ils se disent prêts à aller déloger le chef de l’Etat s’il tente de torpiller la Constitution sénégalaise.



« La jeunesse de la coalition Idy 2019 n’acceptera jamais que Macky Sall essaie de briguer un 3e mandat illégitime. La Constitution a arrêté le nombre de mandat à deux, par conséquent, Macky Sall est en train de dérouler son deuxième et dernier mandat », a dit Mory Guèye.



« Ce que nous pouvons dire officiellement, c’est que la constitution du Sénégal limite le nombre de mandat à deux. Le président Macky Sall a obtenu son second mandat, s’il lui traverse à l’esprit la volonté de torpiller à nouveau la Constitution, qu’il sache que la jeunesse se ruera au Palais et le délogera », prévient-il.



Mory Guèye s’exprimait samedi lors d’un séminaire organisé par le parti et dont le thème porte sur le « Leadership jeune au profit des collectivités locales ».