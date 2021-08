La leçon du Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour à la classe politique

Le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour s’est adressé mercredi soir au peuple sénégalais à travers ses différentes composantes sociales. Comme chaque Tamkharite marquant le début de l’année musulmane, il a fait le tour des questions d’actualité sociales et surtout politique.



A l’endroit de la classe politique, il a d’emblée déclaré ceci: « Pensez en priorité au peuple sénégalais. L’élu, c’est Dieu qui le choisit et quand il le veut. Le pouvoir, c’est lui qui le confie à qui il veut. Le président Macky Sall est celui qu’il a choisi pour diriger ce pays. Acceptons sa volonté ».



Poursuivant, le Khalife général des Tidiane, Serigne Babacar Sy Mansour a invité à plus de dépassement dans les actions politiques. « Le plus important est que chacun d’entre vous puisse se voir dans la gestion de son prochain. La politique n’est pas un espace d’animosité. Il faut créer des espaces d’échanges et s’entendre autour de l’intérêt général », a-t-il encore servi aux hommes politiques les invitant à se rappeler qu’aucun pouvoir n’est éternel.



En réalité le message du Khalife s’articule autour de l’impératif, pour les hommes politiques, de penser à ce jour où le pouvoir devra être rendu à son propriétaire, le peuple et à penser qu’un jour viendra où, le compte rendu sera fait. Il invitera les représentants du peuple à prendre en compte le dialogue et la concertation même si, les opinions sont divergentes parfois entre les parlementaires.



« Les députés sont des représentants du peuple. Ils doivent relater les difficultés que leurs populations sont en train de vivre pour le soumettre à l’appréciation du gouvernement qui se chargera de voir les possibilités pour satisfaire ces besoins. Donc leur rôle n’est pas de se battre ou se disputer tout le temps à l’assemblée. Ce n’est pas pour cela qu’ils sont élus », a regretté le Khalife, dans des propos relayés par Dakaractu.



Se retrouver autour des questions d’intérêt national surtout avec cette pandémie qui n’est qu’un message divin parmi tant d’autres, tel est, d’après le Khalife Serigne Babacar Sy Mansour, l’urgence qui doit être au-dessus de toute démarche politique tendant à diviser.