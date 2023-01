La légende du sprint Usain Bolt pourrait avoir perdu des millions de dollars à cause d'une fraude

La Commission des services financiers (FSC) de Jamaïque a déclaré jeudi avoir placé l'entreprise Stocks and Securities Limited (SSL) sous "surveillance renforcée" pendant la durée de l'investigation.

Nugent Walker, manager d'Usain Bolt, a déclaré au média Jamaica Gleaner que le sprinteur jamaïcain à la retraite avait investi de l'argent avec cette entreprise il y a une dizaine d'années.



"Toutes les mesures ont été prises pour connaître le fin mot de cette histoire", a-t-il affirmé, précisant que l'octuple médaillé d'or olympique avait constaté des anomalies sur son compte mercredi.

"L'ensemble de son porte-feuille (d'investissements) est en train d'être examiné", a ajouté M. Walker.



Des millions de dollars sont introuvables, selon le journal.

Nugent Walker n'était pas disponible pour un commentaire dans l'immédiat. Contactée, l'entreprise SSL n'avait pas répondu vendredi.



La FSC a dit être au courant des "allégations de fraude" concernant SSL.

Elle a précisé dans un communiqué avoir émis des "instructions" à l'intention de l'entreprise, ce qui lui permet de mettre en place un "processus de surveillance renforcée".



Cette procédure permet à la FSC de surveiller les transactions effectuées, notamment les mouvements de fonds et de titres entrant et sortant de SSL.



La FSC a ajouté qu'elle continuerait en parallèle à "enquêter" sur cette entreprise.

Usain Bolt a pris sa retraite en 2017, après une décennie de domination sans partage sur le sprint masculin.



Au cours de sa carrière, il a notamment remporté huit médailles d'or olympiques.

L'ancien roi du sprint détient toujours les records du monde du 100 et 200 m.



AFP