La levée de la résidence surveillée imposée à Sonko était un signal d'une arrestation imminente (TAS)

Selon Thierno Alassane Sall, la levée de la résidence surveillée imposée à Ousmane Sonko sans autorisation d'un juge, était un signal d'une arrestation imminente.



« Nul ne pouvait cependant penser que l'État ajouterait à la peur, devant les conséquences possibles d'une escalade, l'ignominie d'un prétexte ridicule qui défraie l'hilarité planétaire », a réagi le patron de la RV.



Puisque l'État se prévaut d'un dossier en béton contre Ousmane Sonko, pourquoi ne pas l'arrêter purement et simplement ? s'interroge le candidat déclaré à la présidentielle. Qui poursuit: « Comment comprendre cette prétendue panne de véhicule et tutti quanti, pour provoquer cette incompréhensible réaction de Ousmane Sonko et l'arrêter ? La République n'est pas Nollywood. Tellement de mascarades que la Justice apparaît comme la première victime dans cet interminable feuilleton».