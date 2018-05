La liste des 23 de l'Angleterre pour la Coupe du monde

Toutes les sélections commencent à publier leurs listes élargies ou leurs listes des 23 pour la Coupe du monde 2018, et le sélectionneur de l'Angleterre vient ainsi de communiquer la liste des 23 joueurs qui participeront à la compétition.



L'Angleterre, menée par Harry Kane, ne comptera en revanche pas sur la présence de Joe Hart, le gardien de but mythique des éditions précédentes. Southgate a préféré appelé Pickford, Butland et Pope, le jeune gardien de Burnley.

Les 'Three Lions' commenceront la compétition le 18 juin avec un match contre la Tunisie, avant d'affronter la Belgique et le Panama dans l'espoir de passer à la phase suivante.



Voici la liste des 23 de l'Angleterre :

Gardiens : Butland (Stoke City), Pickford (Everton), Pope (Burnley)

Défenseurs : Stones (Manchester City), Jones (Manchester United), Walker (Manchester City), Cahill (Chelsea), Rose (Tottenham), Maguire (Leicester), Alexander-Arnold (Liverpool), Young (Manchester United), Trippier (Tottenham).

Milieux de terrain : Henderson (Liverpool), Dier (Tottenham), Alli (Tottenham), Lingard (Manchester United), Sterling (Manchester City), Delph (Manchester City), Loftus-Cheek (Crystal Palace).

Attaquants : Kane (Tottenham), Vardy (Leicester), Rashford (Manchester United), Welbeck (Arsenal).