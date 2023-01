Les ministres de la Défense américain et allemand vont discuter de livraisons de chars

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, insistera jeudi auprès du nouveau ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, sur l'autorisation du transfert de chars d'assaut de fabrication allemande vers l'Ukraine, indiquent des responsables américains, alors que les deux pays restent en désaccord sur cette question.



Berlin autorisera l'envoi de chars de fabrication allemande à l'Ukraine pour l'aider à se défendre contre la Russie si les États-Unis acceptent d'envoyer leurs propres chars, a déclaré une source gouvernementale allemande à Reuters.



Mais les responsables américains insistent sur le fait que Washington n'a pas l'intention d’envoyer des chars de fabrication américaine à l'Ukraine pour le moment, en raison des difficultés auxquelles Kiev serait confronté pour leur entretien et de l'effort logistique nécessaire.



La livraison d'armes longue portée à Kiev entraînerait une escalade, avertit le Kremlin

Le Kremlin avertit que la livraison à l'Ukraine par les Occidentaux d'armes longue portée, capables de frapper le territoire russe en profondeur, entraînerait une aggravation dangereuse du conflit armé entre Kiev et Moscou.



"C'est potentiellement très dangereux, cela signifierait que le conflit atteindrait un nouveau palier qui ne promettrait rien de bon pour la sécurité européenne", a déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov.



La Suède va donner à l'Ukraine des canons à longue portée Archer (Premier ministre)

La Suède a décidé de commencer à livrer à l'armée ukrainienne des canons à longue portée de modèle Archer, un obusier mobile et moderne réclamé par Kiev depuis de nombreux mois, annonce le Premier ministre suédois Ulf Kristersson.



Après une réunion du gouvernement, le dirigeant du pays nordique a annoncé lors d'une conférence de presse "la première décision de commencer à livrer des systèmes d'artillerie Archer à l'Ukraine" pour l'aider contre la Russie.



Le chef de Wagner dit avoir des "choses à apprendre" de l'armée ukrainienne

Le patron du groupe de mercenaires Wagner, Evguéni Prigojine, a indiqué que ses troupes avaient "des choses à apprendre" de l'armée ukrainienne, en pleine bataille acharnée pour la prise de Bakhmout dans l'est de l'Ukraine.



"L'armée ukrainienne travaille efficacement, de manière cohérente. On a des choses à apprendre d'eux. Mais dans tous les cas les unités de Wagner vont de l'avant, mètre par mètre", a-t-il affirmé dans un message publié par son service de presse.



Lusieurs théories évaluées après le crash d’un hélicoptère à Kiev

"Plusieurs théorie" sont évaluées dans l'enquête sur le crash d'un hélicoptère près de Kiev qui a coûté mercredi la vie du ministre de l'Intérieur ukrainien et de 13 autres personnes près de Kiev, a affirmé jeudi le président Volodymyr Zelensky.



"L'enquête est en cours. Plusieurs théories sont à l'étude et je ne suis pas autorisé à parler des différentes hypothèses jusqu'à l'issue des investigations", a expliqué le dirigeant qui s'exprimait par visioconférence au Forum de Davos.



Zelensky veut reprendre la Crimée, "notre terre"

"Notre objectif est de libérer l'ensemble de nos territoires", a affirmé Volodymyr Zelensky qui s'exprimait par visioconférence à l'occasion d'un petit déjeuner en marge du Forum de Davos. "La Crimée est notre terre, notre territoire, notre mer et nos montagnes. Donnez-nous vos armes et nous récupèrerons nos terres", a-t-il affirmé.



Zelensky critique les hésitations allemandes concernant des livraisons de chars

"Il y a des moments où l'on ne devrait pas hésiter ou se comparer. Quand quelqu'un dit 'je ne livrerai des chars si quelqu'un d'autre le fait'", a affirmé Volodymyr Zelensky qui intervenait par visioconférence lors d'un petit-déjeuner au Forum de Davos. Il faisait référence à des informations de presse selon lesquelles Berlin ne livrera des chars avancés que si les États-Unis livrent des tanks Abrams.



Le président du Conseil européen Charles Michel "en route" pour Kiev

Le président du Conseil européen Charles Michel a annoncé jeudi qu'il était "en route pour Kiev" où il doit discuter de nouvelles mesures de soutien à l'Ukraine avec le président Volodymyr Zelensky qui a réclamé des livraisons d'armes plus rapides.

Les deux dirigeants discuteront "de mesures concrètes (...) pour s'assurer que (l'Ukraine) soit plus forte et plus puissante", a déclaré Charles Michel dans un message vidéo posté sur Twitter. Les alliés de l'Otan ont promis à Kiev "un soutien accru avec des armes plus lourdes et plus modernes" pour contrer les offensives de la Russie.

Le chef de la police nationale ukrainienne nommé ministre de l’intérieur par intérim

"Le chef de la police nationale de l'Ukraine sera à la tête du ministère pour le moment. Nous avons également réparti les responsabilités qui incombaient au ministre dans le cadre de notre opération de défense et de la garantie de la sécurité de l'État", a expliqué Volodymyr Zelensky.



Enquête criminelle sur le crash de l'hélicoptère du ministre de l'Intérieur

Les autorités ukrainiennes démarraient jeudi 19 janvier une enquête criminelle ordonnée par le président Volodymyr Zelensky, après le décès du ministre de l'Intérieur Denys Monastyrsky dans le crash de son hélicoptère qui a fait au moins 14 morts.



"Le Service de sécurité d'Ukraine a ouvert une enquête criminelle sur ce terrible événement", a déclaré Volodymyr Zelensky dans un discours mercredi soir. "J'ai chargé le chef du Service de sécurité de l'Ukraine, en coopération avec tous les autres organes autorisés, de clarifier toutes les circonstances de la catastrophe", a-t-il encore précisé.