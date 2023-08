La maman de Babacar Ndiaye de Pastef brise le silence et lance un message fort à Macky Sall (INTERVIEW)

La mère de Babacar Ndiaye se dévoile. Membre du parti Pastef et vice – coordonnateur national de la Jeunesse patriote du Sénégal (JPS), Babacar a été envoyé en prison le 25 mars 2023. Il lui est reproché des faits d’appel à l’insurrection. Cinq mois après son arrestation, PressAfrik TV est allée à la rencontre de sa maman. Cette dernière est revenue sur les conditions d’arrestation de son fils unique, son emprisonnement et comment elle vit son absence. Trouvée chez elle à Zac Mbao, Lucie Sané dit vivre dignement l’emprisonnement de son fils Babacar Ndiaye. Elle demande à tous ceux qui se considèrent comme détenus politiques de surseoir à leur grève de la faim. La maman du coordonnateur adjoint de la JPS demande solennellement à Ousmane Sonko d’arrêter sa grève de la faim afin de continuer son combat. Mme Sané lance un appel fort au chef de l’Etat, Macky Sall, et à la première dame, Marième Faye Sall. La mère de Babacar Ndiaye demande la libération de son fils et celle de tous les détenus politiques. Regardez !

Moussa Ndongo

div id="taboola-below-article-thumbnails">