La manifestation pour la libération de Cheikh Oumar Diagne interdite

Le Collectif pour la libération de Cheikh Oumar Diagne (COLICOD) qui regroupe des mouvements de la Société civile, des activistes et les guides religieux, a annoncé une manifestation mercredi entre 09 heures et 14 heures.



Cette marche, dont le départ est prévu du rond-point UCAD en direction de Reubeuss a été interdite. Le préfet du département de Dakar estime que cette marche pourrait engendrer des « risques de troubles à l'ordre public et une entrave à la libre circulation des personnes et des biens ».