La masterclass de Mohamed Salah choque l’Angleterre, trois stars de l’AC Milan sont en danger

Mohamed Salah en patron



Au Royaume, le Roi est Egyptien, il s’appelle Mohamed Salah. Le Daily Mail illustre bien la situation, cela fait 11 points d’avance pour 11 matchs restants. Les Reds ont délivré une prestation de champion sur la pelouse de Manchester City, un succès 2-0 et un but plus une passe décisive supplémentaires pour Mo Salah. Liverpool a une main sur le trophée et a parfaitement profité de la défaite d’Arsenal samedi contre West Ham. Les Reds sont prêts titre L’Équipe, si on avait pu émettre quelques doutes sur la forme actuelle de Liverpool, les hommes d’Arne Slot ont déjà clos le débat sur le terrain du quadruple champion en titre. Pas forcément une bonne nouvelle pour le PSG qui retrouvera l’armada rouge dans neuf jours. Justement, cette armada est portée par Mohamed Salah qui a brillé hier après midi, la presse anglaise ne tarit pas d’éloges à l’égard de l’Egyptien qui affole les compteurs cette saison. Le Daily Mail se demande même comment le génie Salah a pu se renouveler. Déjà, il peut remercier Arne Slot qui a su le relancer après une saison où il n’a pas toujours été constant. Pour le moment, Salah est à 25 buts et 16 passes décisives en championnat, dans les temps pour battre le record de buts sur une saison, mais aussi celui de passes décisives.



Grand ménage en vue pour l’AC Milan



Du côté de l’AC Milan en revanche, cela va encore bouger cet été. La Gazzetta dello Sport fait le point sur les situations de Mike Maignan, Theo Hernandez et Rafael Leao. Les trois sont susceptibles de quitter le club, notamment Maignan, même si un accord existe pour une prolongation jusqu’en 2029. Pour Hernandez, sauf rebondissement, il quittera Milan cet été, les discussions pour prolonger sont totalement arrêtées. Le latéral français est trop gourmand au niveau salarial et ses performances récentes ne plaident pas en sa faveur. Et du côté de Leao, son contrat jusqu’en 2028 a de quoi repousser les prétendants vu la somme que demande le club. En attendant, le Portugais ne devrait pas être retenu en cas de belle offre.



Lamine Yamal fidèle au FC Barcelone



Mundo Deportivo fait le point sur l’avenir de Lamine Yamal. La Une est très claire, 2030 annonce le quotidien catalan. La pépite espagnole n’a qu’une seule envie : prolonger dans le club de sa vie jusqu’en 2030, elle ne veut même pas entendre parler des autres offres. De quoi mettre un stop à plusieurs grandes écuries qui étaient à l’affût d’un éventuel départ. Dedans, on retrouvait le PSG forcément, les deux clubs de Manchester, Liverpool et plus surprenant le Real Madrid. On aurait eu du mal à imaginer Lamine Yamal porter le maillot du rival historique, cela ne devrait pas arriver. Lamine Yamal l’avait annoncé la semaine dernière dans ces mêmes colonnes, sa prolongation devrait arriver au moment de ses 18 ans, donc en juillet prochain.