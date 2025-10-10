Réseau social
La ministre de la Justice Yassine Fall alerte sur de faux comptes usurpant son identité sur les réseaux sociaux



La ministre de la Justice, Yassine Fall, a mis en garde ce jeudi contre la prolifération de faux comptes usurpant son identité sur les réseaux sociaux. Dans un communiqué publié sur ses canaux officiels, elle a dénoncé des tentatives d’escroquerie menées à travers ces profils frauduleux, au moment où le processus de certification de ses comptes est en cours.
 
 
« Le processus de certification de mes comptes personnels est en cours. Toutefois, la prolifération de faux comptes usurpant mon identité se poursuit, accompagnée de tentatives d’escroquerie », a déclaré la ministre, avant de souligner que « si la plupart de ces manœuvres échouent, certaines peuvent causer un préjudice important à nos concitoyennes et concitoyens. »

Mme Fall a rappelé que « ces actes relèvent de la cybercriminalité et que leurs auteurs seront identifiés et poursuivis avec toute la rigueur de la loi. » Elle a également appelé les internautes à la vigilance et au signalement systématique de tout compte suspect. La garde des Sceaux a tenu à partager les liens de ses comptes officiels certifiés. Elle invite ainsi les citoyens à ne se fier qu’à ces comptes pour toute communication officielle la concernant.
