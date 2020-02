La mobilisation des recettes Fiscales Intérieures dans les pays de la CEDEAO au menu d’une rencontre à Dakar

L’Union des Ordres Fiscaux de l’Afrique de l’Ouest (UDOFAO) et la Section Fiscale de l’ONES ont organisé ce vendredi à Dakar, une conférence de presse sur la mobilisation des recettes Fiscales Intérieures dans les pays de la CEDEAO.



Cette conférence, qui se tient en prélude de la 6e Conférence Internationale Annuelle Fiscale qui va se tenir les 27 et 28 février 2020, est placée sous le thème « Mobilisation des recettes Fiscales Intérieures dans les pays de la CEDEAO : Défis et Perspectives’’, indique un communiqué parvenu à PressAfrik.



Le document ajoute que la rencontre a pour objectif de sensibiliser les populations africaines au civisme fiscal pour le respect des obligations déclaratives et des obligations de paiement.



Avec cette rencontre, il s’agit également « d’élargir l’assiette fiscale afin de réduire la pression et de mobiliser des recettes pour arrêter le recours à l’endettement public et l’aide au développement pour financer notre propre émergence ».