La moitié de la population mondiale vit sans protection sociale

Pour mesurer la protection sociale dans le monde, les analystes de l'OIT ont passé au crible l'accès aux soins de santé, les retraites, le chômage en cas de maladie, d'invalidité, d'accident du travail ou encore de maternité.



Il en ressort qu'en 2020, seulement près de 47% de la population mondiale bénéficiaient d'au moins une prestation de protection sociale, alors que plus de 53% vivaient sans aucune garantie sociale.



Risque de pauvreté accrue à cause du Covid-19



L'Europe et l'Asie centrale détiennent des taux de protection de près de 84%, largement supérieurs à la moyenne mondiale. Le taux baisse à 64,3% dans les Amériques, puis à plus de 44% dans la région de l'Asie-Pacifique. Il est suivi de près par les États arabes avec un taux de 40%, qui chute fortement en Afrique où il n'est que de 17,4%. L'OIT souligne qu'au sein de ces régions, il apparait de fortes disparités.



Bien que la pandémie a incité certains pays à protéger davantage leur population et donc a augmenté leurs dépenses sociales, l'OIT les encourage à poursuivre leurs efforts. L'organisation rappelle que sans protection sociale, la pauvreté risque de nouveau d'augmenter en raison des conséquences économiques dévastatrices du Covid-19.