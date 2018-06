La pique sarcastique de Hamidou Anne... sur le physique de Aliou Sall

L'intellectuel sénégalais Hamidou Anne, chroniqueur du journal français Le Monde n'a pas pu retenir son sarcasme face à l'interview accordée par le frère du Président Macky Sall au magazine Jeune Afrique. A la déclaration, "A travers moi, c'est Macky que l'on vise", titre de l'article partagé sur le compte Twitter de l'hebdomadaire panafricain, Anne cite et lance : "Réussir à te contourner est déjà un exploit". Une remarque qui renvoie certainement au physique, mais également à l'omniprésence de Aliou Sall dans la gestion de la chose publique. Pour rappel, "Monsieur Frère" comme l'appelle Jeune Afrique à sa Une, a été citée dans le supposé scandale de la cession des marchés d'exploration et d'exploitation du pétrole et du gaz, avant que son frère de Président ne le nomme par décret (chose qu'il avait juré sur les colonnes du même hebdo de ne jamais faire durant son règne) à la tête de la Direction générale de la Caisse des dépôts et consignations (CDC).