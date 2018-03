La plus grande unité d’hémodialyse de l'hôpital Le Dantec en panne : Les malades courent vers...

Pendant que le calvaire des malades du cancer continue dans les hôpitaux sénégalais, avec la rupture de médicaments indispensables au traitement par chimiothérapie et la non-disponibilité des machines de radiothérapie, ceux qui souffrent de d'insuffisance rénale doivent subir le coup de la fermeture de la plus grande unité d'hémodialyse de l'hôpital Aristide Le Dantec.



Le service de néphrologie de ladite structure a décidé d'arrêter la machine qui est tombée en panne. Les malades sont obligés de se rendre à l'hôpital militaire de Ouakam pour recevoir des soins. Un dysfonctionnement lié au traitement d'eau a conduit les techniciens de l'hôpital Le Dantec à tout simplement arrêter la machine. Pour cause, la dialyse nécessite beaucoup d'eau purifiée et avec cette panne, l'eau qui était utilisée n'était plus de bonne qualité. Le Docteur El Haj Fary Ka explique que c'est de concert avec les autorités qu'ils ont décidé d'arrêter la machine, pour la sécurité des patients.

"Ce qui aurait été plus grave, c'est de continuer de dialyser les malades avec cette eau de mauvaise qualité. Mais le fait qu'on ait fermé n' a aucune conséquence pour les malades. D'autant plus qu'ils sont transférés dans un autre centre dialyse qui a une unité fonctionnelle neuve (Hôpital militaire Ouakam)", a-t-il rassuré sur la Rfm



Le Professeur Ka ne connait cependant pas quand la machine, en réparation, sera livrée. Pour lui, le mieux serait d'avoir une toute nouvelle machine plus performante.