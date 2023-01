La polémique Rabah Madjer met le feu à l’Algérie

Il y a quelques jours, Noël Le Graët, président de la FFF, a manqué de respect à Zinedine Zidane. Ses propos ont fait polémiques et plusieurs personnalités, dont Kylian Mbappé, ont défendu ZZ. Mais il n’y a pas que dans l’Hexagone que les légendes passent un sale quart d’heure.



En Algérie, Rabah Madjer, ancien joueur et sélectionneur, a vécu un moment difficile. En tribunes à Alger lors du CHAN pour le match Algérie-Ethiopie (1-0), il a été sifflé par tout le stade Nelson Mandela de Baraki quand son visage est apparu dans les écrans géants. Hué, Madjer a semblé touché, rapporte Footmercato.



Depuis, les médias sportifs algériens multiplient les articles au sujet de cette polémique. D’ailleurs, certains joueurs ont décidé d’apporter leur soutien publiquement. C’est le cas de Riyad Mahrez. Le capitaine de l’Algérie a publié un message sur sa story Instagram. « Un peu de respect pour l’un des grands joueurs de notre histoire, et surtout une bonne personne.»



Il n’est pas le seul à être montrer au créneau puisque l’attaquant Islam Slimani a aussi pris sa défense. « Les vrais savent que tu es notre légende », a-t-il écrit, lui qui a demandé «plus de respect». Même message du côté de la FAF, qui a demandé du respect pour son ancienne star.