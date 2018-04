La police arrête deux Chinois pour traite de personnes et trafics de migrants

J. Li et G. Fu sont les deux ressortissants chinois mis aux arrêts par la brigade des mœurs dans le cadre d’une enquête sur un réseau de prostitution clandestine et de traite de personnes.



Ces chinois forçaient certaines de leurs compatriotes à s’adonner à la prostitution, dans des locaux qu’ils avaient loués dans les quartiers de Gueule-Tapée, Soumbédioune et Médina. Ces appartements leur servaient de maisons passe avec une clientèle essentiellement asiatique, rapporte L’As.



Certaines de ces filles de joie ont déclaré à la police que ce sont les mis en cause qui les ont fait venir de Chine avec la promesse de leur donner du travail. Mais, dès leur arrivée au Sénégal, leur passeport a été confisqué et leur calvaire a démarré.



Exigeant le remboursement de la somme dépensée pour les faire venir au Sénégal, leurs présumés bourreaux leur ont exigé de vendre leur corps en attendant que la somme demandée soit réunie.