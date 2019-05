La police balance les chiffres de ses opérations en avril: 3698 personnes arrêtées, 1050 déférées

La police nationale tire le bilan de ses opérations de sécurisation effectuées au niveau de certains quartiers de la capitale sénégalaise. La Direction de la sécurité publique informe qu’elle a procédé à plusieurs arrestations, au cours du mois d’avril passé.



«Trois mille six cent quatre-vingt-dix-huit (3 698) personnes ont été interpellées pour diverses infractions, dont trente-huit (38) étrangers. Mille cinquante ( 1. 050) parmi ces personnes interpellées ont été déférées au parquet, dont mille vingt-six ( 1 026) nationaux et vingt-quatre (24) étrangers », peut-on lire dans un communiqué du Bureau des relations publiques de la police nationale parvenu à PressAfrik.



Les limiers sont parvenus à démanteler des bandes d’individus et arrêter plus d’une quarantaine de malfaiteurs. « Quatorze (14) bandes d’individus dangereux ont été démantelés et quarante-sept (47) malfaiteurs arrêtés. Aussi, deux cent quatre-vingts (208) individus ont été interpellés pour des infractions aux stupéfiants notamment la drogue dure : deux (2) pour trafic de Haschich, huit (8) parts d’héroïne, Cocaïne huit (8) pierres (…) » .



Les accidents

La police a aussi dénombré « quatre cent cinquante cinq (455) accidents, dont deux cent vingt-neuf (229) matériels, deux cent seize (216) corporels et dix (10) mortels ».

Sur un autre registre, la police a sillonné trois (3) fois par la semaine les lieux de fréquentation touristiques : Soumbédioune, Yoff, Ouakam, Monuement de la Renaissance , ect» .