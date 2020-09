La police démantèle un grand réseau de trafic de chanvre indien

Ayant reçu un appel anonyme, renseignant sur la présence d’un réseau de trafic intense de chanvre indien tenu par le nommé Mamadou Ndiaye, les agents de la police des PA se sont déployés sur les lieux. Le suspect a été ainsi trouvé seul assis sur son lit. Après une fouille minutieuse, les policiers ont découvert dans un sac à dos dont le maitre des lieux a déclaré être le propriétaire, un sachet contenant 1 kilogramme de chanvre indien et 25 cornets de cette même drogue.



Interrogé sur la provenance de cette quantité importante de drogue, il a déclaré l’avoir acquise auprès d’un certain Ahmet avec qui il a échangé des paires de chaussures d’une valeur de 160 000 FCFA contre la quantité de la drogue, selon Le Témoin. Les éléments de la brigade de recherches ont également saisi trois téléphones portables de marque différente ainsi qu’un montant de 5000 FCFA. Sans se faire prier, le mis en cause a reconnu les faits qui lui reprochés. Et se met à table en avouant avoir commencé à vendre le chanvre indien juste après la tabaski alors qu’il était confronté à des problèmes financiers.



Il a également avoué s’approvisionner auprès d’un certain Ahmet qu’il a connu par l’intermédiaire d’une de ses clientes du nom de Dieynaba sans autres précisions sur leur identité. Il a été ainsi déféré au parquet