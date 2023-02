La popularité d'Emmanuel Macron au plus bas depuis trois ans, selon un sondage

Une baisse auprès de ses propres électeurs

Moins d'un Français sur trois satisfait du Président. La cote de popularité d'Emmanuel Macron s'est affaissée de deux points en février pour atteindre son plus bas niveau depuis trois ans, avec 32% de Français satisfaits de son action, selon un sondage Ifop pour le Journal du Dimanche Pourtant posté soigneusement à distance des débats sur une réforme des retraites qu'il a initiée, le chef de l'Etat essuie les plâtres d'un climat politique et social plus hostile pour son gouvernement et sa majorité. Il a ainsi reculé de six points au total depuis la rentrée de septembre et la mise en orbite de son projet sur les retraites , retrouvant ainsi son niveau pré-crise du Covid.Selon ce baromètre mensuel, Emmanuel Macron régresse notamment auprès des sympathisants LR (-12 points) et même auprès de ses propres électeurs de premier tour (- 4 points).Sa Première ministre n'est pas mieux lotie : Elisabeth Borne voit sa popularité baisser de 3 points, à 29% d'opinions favorables, son plus bas niveau depuis son entrée en fonctions à Matignon en mai dernier.