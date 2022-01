La position de Manchester United agace Jesse Lingard

Mais à quoi joue Manchester United avec Jesse Lingard ? Le joueur formé au club arrive en fin de contrat en juin prochain et ne compte pas prolonger après une première partie de saison passée sur le banc de touche. Le milieu anglais espérait un prêt en seconde partie d'exercice, dans l'espoir de retrouver sa forme de la saison dernière au même moment, lorsqu'il évoluait à West Ham. Manchester United, ne souhaitant pas renforcer une équipe du haut de tableau, a refusé des offres de prêt des Hammers, d'Everton et de Leicester City.



Les Mancuniens étaient en négociations avancées avec les Magpies de Newcastle qui étaient d'accord pour payer 3 M€ et pour prendre en charge la totalité des 120 000€ hebdomadaire du joueur de 29 ans. Une proposition plus qu'honorable pour un joueur libre dans six mois et qui cire le banc depuis son retour au club. Néanmoins, selon The Mirror, l'entourage du joueur accuserait United d'être pétrifié à l'idée de voir Lingard réussir ailleurs après que les dirigeants aient souhaité inclure une clause dans laquelle Newcastle devrait payer près de 15 M€ aux Red Devils en cas de maintien. Une clause refusée par les Magpies.