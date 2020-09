La prêcheuse Zayda Fatou Binetou Diop menacée de mort par le chambellan d'un Mbacké-Mbacké

M. Khouma, chambellan d’un célèbre Mbacké-Mbacké, a été déféré au parquet de Dakar par la Section de recherches (Sr) pour injures et menaces de mort. Sa victime n’est autre que la prêcheuse de la Télévision futur média (Tfm), Zayda Fatou Binetou Diop.



Lors d’une émission à l’occasion de la fête de « Tamkharit », l'animatrice religieuse avait qualifié de « Bida » certaines pratiques culturelles. A l’occasion, elle avait conseillé aux fidèles musulmans d’éviter les rassemblements religieux en cette période de pandémie de Covid-19.



Le chambellan a estimé que cette déclaration n’est rien d’autres qu’une attaque contre la communauté mouride qui s’active pleinement dans les préparatifs du Magal. Après avoir cherché et trouvé le numéro de téléphone de la prêcheuse, M. Khouma lui envoie un audio pour l’abreuver d’injures et a menacé de lui mettre une balle dans la tête.



Prise de peur, Zayda Fatou Binetou Diop décide de déposer une plainte devant la Sr de Colobane qui a aussitôt ouvert une enquête. Arrêté et placé en garde à vue, le chambellan s’est fondu en excuses après avoir reconnu les faits.



Il a été déféré au parquet malgré que la prêcheuse lui a pardonné.