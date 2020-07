La presse sénégalaise en deuil: décès du Doyen Kader Diop, ancien président du CRED

Une très triste nouvelle pour la presse sénégalaise ce jeudi 23 juillet 2020. Le Doyen Kader Diop a été rappelé à Dieu. Président du Conseil pour le Respect de l'Ethique et de la Déontologie (CRED) pendant près de 10 ans, cet ancien de Radio Sénégal et de l'Agence France Presse (AFP), était également Coordonnateur des travaux du Tribunal des pairs du CORED dernièrement.

C'était une personne ressource capitale pour les travaux effectués par organisations faîtières de la presse sénégalaise.



Pendant les exercices aux cours d'Agence de presse, il aimait donner la mort en exemple. "Kader Diop est mort" disait-il avec un large sourire.



La rédaction de PressAfrik présente ses plus sincères condoléances à sa famille et à toute la presse sénégalaise.