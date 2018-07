La primauté du groupe: Cissé et l'exemple de Deshamps

Ils ont été chacun capitaine de leur équipe nationale dont ils ont plus tard hérité du poste de sélectionneur. Didier Deschamps et Aliou Cissé sont parmi les rares sélectionneurs à présenter ce profil dans ce Mondial 2018, lis t-on dans "Record". Hormis l'Espagnol Fernando Hierro qui a remplacé au pied LevéJulen Lopetegui, débarqué 24 heures après sa nomination polémique comme futur entraîneur du Real Madrid.



Les deux anciens joueurs reconvertis techniciens ont la particularité d'avoir évolué au même poste : milieu de terrain, ils ont également la réputation d'avoir de la poigne, Aliou Cissé plus que Didier Deschamps.

En Russie, le premier est retourné prématurément à la maison avec une élimination dés le premier tour, sur fond de récriminations de joueurs qui n'ont pas aimé leur statut de remplaçants ; le second est allé au bout de la compétition, avec en prime le trophée en main. Avec des talents individuels comme Kylian Mbappé, Paul Pogba, Ngolo kanté dans un groupe où le collectif a prévalu.



