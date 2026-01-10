La rage des supporters contre Ousmane Dembélé, la toile crie au scandale contre le Maroc

Les supporters du PSG furieux contre Ousmane Dembélé



Le PSG a lancé la première pierre pour les prolongations de Barcola et Dembélé. Une offre de prolongation pour les deux offensifs du PSG est arrivée sur la table selon RMC Sport. Une offre à laquelle le clan Barcola n’a pas encore répondu. Des informations que nous confirmons. Nous ajoutons même que le PSG a proposé 30M€ par an à Dembélé, un salaire à la hauteur d’un Ballon d’Or selon Paris. Mais le club de la capitale a vu sa proposition refusée par le clan Dembélé qui demanderait près du double. On est donc loin d’un accord entre les deux parties, alors que le contrat actuel s’achève en 2028. Et forcément, cette info a fait réagir sur les réseaux. Après l’impasse entre le PSG et Donnarumma, c’est au tour de Dembélé d’entamer un bras de fer. Et ça ne plaît pas à certains supporters qui privilégient l’institution plutôt qu’un joueur, même si on parle du Ballon d’Or et de celui qui a ramené la première Ligue des Champions au club.



L’arbitrage du Maroc - Cameroun pointé du doigt



Après l’élimination du Cameroun face au Maroc, Samuel Eto’o, président de la Fédaration camerounaise, a su trouver les bons mots dans le vestiaire en promettant à ses troupes qu’ils reviendraient gagner cette coupe la prochaine fois. C’est aussi le cas de l’entraîneur Pagou qui n’a pas voulu revenir sur les faits d’arbitrage : « Les arbitres sont des hommes. Ils peuvent se tromper. Mais on finit toujours par s’entendre même quand nous on s’emporte. Je n’ai pas vu les images donc je ne peux pas me prononcer.

Le match est fini, on ne va pas revenir dessus malheureusement. »



Une très belle réaction de la part du coach alors que c’est toute la toile qui crie au scandale, notamment pour la faute dans la surface sur Mbeumo.



Le journaliste Grégory Schneider a même déraillé complet sur L’Equipe 21 en disant « qu’on en finisse avec cette mascarade, donnez-leur la coupe ça ira plus vite. »



Kylian Mbappé impressionne en Espagne



Depuis son arrivée au Real Madrid, Kylian Mbappé a clairement pris le pouvoir dans le vestiaire. Un vestiaire qui devrait s’estimer heureux puisque le Français est en Arabie saoudite, lui qui était annoncé absent pendant au moins 3 semaines, est finalement de retour après seulement 10 jours. Un retour express, qui prouve à quel point ce joueur est hors norme physiquement. Ses sensations à l’entraînement et en salle, sous la surveillance d’un préparateur physique et d’un kiné, l’ont incité à faire plus pour être à disposition de son entraîneur pour la fin de semaine. Xabi Alonso a relancé l’optimisme à Madrid en annonçant le retour imminent de l’attaquant, absent depuis le Nouvel An à cause d’une entorse au genou gauche. Le Français rejoint le groupe à Djeddah et pourrait être disponible pour la finale, même si son état sera évalué jusqu’au dernier entraînement. Du côté du joueur, aucun risque ne sera pris. Ce sont les sensations qui guideront son choix de jouer ou pas. Une autre option est envisagée : jouer sous infiltrations, avant un nouveau repos forcé durant la semaine suivante.